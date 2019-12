CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN / Christian Eriksen continua ad essere uno dei nomi più caldi sul fronte calciomercato: in scadenza di contratto con il Tottenham a fine stagione e finito in panchina con l'arrivo di Mourinho agli 'Spurs', il danese potrebbe lasciare Londra già a gennaio e le società interessate sono molte.

Juventus e Inter seguono con attenzione l'evolversi della situazione e sono pronte a sfidarsi per portare in Serie A l'ex Ajax: impresa non facile visto che Eriksen piace anche a Manchester United, Real e Atletico Madrid.

Concorrenza agguerrita che però potrebbe veder venire meno una rivale: come si legge sul 'Mirror', infatti, il danese avrebbe già declinato in estate l'offerta dei 'Red Devils' e non avrebbe cambiato idea.

Calciomercato Juventus e Inter, Eriksen vuole la Champions

Allora fu la voglia di disputare la Champions League a spingere Eriksen a non accettare la corte dello United, una situazione che non è cambiata dopo quattro mesi: il Manchester è nella parte centrale della classifica e non ha la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions. Una considerazione alla quale si aggiunge la voglia del 27enne di Middelfart di provare un'esperienza in un altro campionato. Fosse davvero così sfumerebbe la pista Manchester United, così come il possibile scambio con Matic, mentre si alzerebbero le quotazioni di Juventus e Inter ma anche delle spagnole interessate.

