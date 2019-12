CALCIOMERCATO ROMA TAGLIAFICO - La Roma prepara la rivoluzione sulle corsie esterne per la prossima stagione. Già in estate il nuovo direttore sportivo Petrachi ha dato il via al cambiamento con l'arrivo di Spinazzola nell'ambito dello scambio che ha portato Luca Pellegrini alla Juventus, mentre Zappacosta è sbarcato nella Capitale con la strana formula del prestito fino a gennaio che non verrà prolungato visto il grave infortunio che ha colpito il terzino di proprietà del Chelsea.

Nella sessione invernale di mercato potrebbe partire Florenzi, che sta trovando poco spazio con Fonseca , mentre in estate a fare le valigie potrebbero essere siache Kolarov, corteggiato dal Fenerbahce per gennaio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, vecchia idea in attacco: servono 45 milioni

Calciomercato Roma, Tagliafico obiettivo quasi impossibile

Proprio l'esperto terzino serbo è il giocatore più difficile da sostituire, con la Roma che pensa in grande. Secondo quanto si legge su 'El Intransigente', i giallorossi sarebbero in corsa con gli inglesi del Tottenham e dell'Everton per Nicolas Tagliafico. Il 27enne Nazionale Albiceleste è pronto a lasciare l'Ajax al termine della stagione per fare il salto di qualità, ma lo stesso quotidiano argentino rivela che in pole c'è il Borussia Dortmund, che avrebbe già presentato un'offerta da 60 milioni di euro agli olandese. Inoltre ci sarebbe stato anche un contatto telefonico con il giocatore, al quale sarebbe stato proposto un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Mercato Roma, ESCLUSIVO: sfida all'Atalanta per un bomber