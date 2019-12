DIRETTA SPAL BRESCIA - La quindicesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte la Spal ed il Brescia in una sfida delicatissima tra le ultime due della classe. Da una parte gli estensi di Semplici penultimi vogliono dare seguito al bel successo in Coppa Italia sul Lecce per dare una svolta alla stagione. Dall'altro le 'Rondinelle' di Corini, tornato in panchina dopo la breve parentesi di Grosso, puntano a vincere per abbandonare l'ultimo posto in graduatoria.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Spal (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Missiroli, Murgia, Kurtic; Valoti, Janko; Petagna. Allenatore: Semplici

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Sabelli; Ndoj, Tonali, Bisoli; Romulo; Torregrossa, Balotelli. Allenatore: Corini

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36; Lazio 33; Roma e Cagliari 29, Atalanta 28; Napoli 21; Parma e Verona 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Udinese, Lecce e Sassuolo** 15; Sampdoria 12; Genoa 11; Brescia** 10; Spal 9.

*una partita da recuperare