DIRETTA TORINO FIORENTINA - Il Torino ospita la Fiorentina in una sfida tra squadre alla ricerca di una identità valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. I granata di Mazzarri vogliono tornare a vincere davanti al proprio pubblico come non accade dallo scorso settembre contro il Milan, mentre i viola di Montella vogliono fermare la striscia negativa di tre sconfitte di seguito e sognano il successo che vorrebbe dire sorpasso in classifica.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (4-4-1-1): Sirigu, De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Verdi, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Zaza

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Chiesa, Vlahovic

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36; Lazio 33; Roma e Cagliari 29, Atalanta 28; Napoli 21; Parma e Verona 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Udinese, Lecce e Sassuolo** 15; Sampdoria 12; Genoa 11; Brescia** 10; Spal 9.

*una partita da recuperare