DIRETTA LECCE GENOA - Il Genoa fa visita al Lecce nel lunch match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A in un delicato scontro diretto in chiave salvezza. I salentini dell'ex Liverani sono alla ricerca della prima vittoria davanti al proprio pubblico per allontanarsi dalla zona calda, mentre i rossoblu di Thiago Motta hanno bisogno di un successo per abbandonare il terzultimo posto in graduatoria.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Via del Mare' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Babacar, La Mantia. All. Liverani

GENOA (3-4-2-1): Radu, Romero, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Schone, Sturaro, Pajac; Pandev, Agudelo; Pinamonti. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 38 punti; Juventus 36**; Lazio 33**; Roma** 29, Cagliari, Atalanta** 28; Napoli 21**; Parma e Verona** 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Udinese**, Lecce** 15; Sassuolo* 14; Sampdoria 12; Genoa** 11; Spal 9; Brescia* 7

**una partita in più

*una partita da recuperare