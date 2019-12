DIRETTA MANCHESTER CITY UNITED - Il Manchester City affronta il Manchester United nel match clou della sedicesima giornata della Premier League inglese in un derby molto delicato.

Da un lato i 'Citizens' dihanno bisogno di una vittoria per raggiungere almeno momentaneamente al secondo posto il Leicester impegnato domani, mentre dall'altro i 'Red Devils' didevono dare seguito al successo sul Tottenham dell'exper rientrare in corsa per un posto in Champions. Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Etihad Stadium' in tempo reale.

CLASSIFICA: Liverpool 46; Leicester 35; Manchester City 32; Chelsea 29; Tottenham e Wolverhampton 23; Crystal Palace 22; Manchester United 22; Sheffield United, Arsenal e Newcastle 19; Brighton e Burnley 18; Everton 17; Bournemouth e West Ham 16; Aston Villa e Southampton 15; Norwich 11; Watford 9