CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER FIORENTINA / Il futuro di Chiesa è più vicino alla Fiorentina.

Dopo l'incontro dei giorni scorsi con papà Enrico, il presidentesi è detto soddisfatto per i passi avanti col giocatore, che domenica dovrebbe tornare in campo e presto potrebbe riscontrare novità decisive sul suo futuro, con Juventus Inter sempre alla finestra vogliose di tentare il colpo di calciomercato clicca qui per restare aggiornato.

Nonostante la volontà di Chiesa di approdare in una big come la Juve, la Fiorentina da tempo lavora al suo rinnovo (con possibile clausola) che oggi, dati gli ultimi riscontri, è meno lontano di qualche settimana fa. La convinzione più in voga nell'ambiente toscano, riporta la 'Gazzetta dello Sport', è che il matrimonio possa andare avanti anche dopo l’Europeo. A Natale, intanto, ci sarà il nuovo contatto con la proprietà: papà Enrico e Daniele Pradè cominceranno a mettere nero su bianco qualche numero, ma decisive potrebbero rivelarsi le mosse di mercato del club, chiamato a colpi importanti per accelerare il processo di crescita.

