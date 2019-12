CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / Felice per la sua ottima stagione con la maglia dell'Atalanta, Mario Pasalic ha rilasciato alcune dichiarazioni tra campo e mercato. Il centrocampista ha analizzato le sue prospettive: "Probabilmente sì. Voglio proseguire la crescita e mantenere questa continuità: i bilanci li faremo a fine anno, vedendo dove siamo arrivati io e l’Atalanta - spiega ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' - Futuro? Ho sempre detto di stare bene qui, sono contento. Finalmente, sono rimasto in un posto per più di un anno: avrei voluto fermarmi anche prima, perché non è il massimo cambiare sempre paese, città, squadra. A Bergamo mi trovo splendidamente, amo le passeggiate in Città Alta e sto vivendo un ottimo momento: spero continui così".

Pasalic è in prestito all'Atalanta, che può riscattarlo dal Chelsea per 15 milioni di euro. Le sue ottime prestazioni tra campionato e Champions League hanno però fatto lievitare gli interessi nei suoi confronti, nonostante le parole chiare del suo agente Naletilic rilasciate a Calciomercato.it: "Vorremmo continuare l'esperienza all'Atalanta. Saremmo felici se il club esercitasse il diritto di riscatto".

