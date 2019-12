CALCIOMERCATO INTER VAN DE BEEK / Tra le stelle più lucenti dell'ultimo Ajax che ha incantato l'Europa, Donny vandeBeek dopo un'estate al centro del calciomercato è rimasto ad Amsterdam a difendere la maglia dei 'Lancieri'. Corteggiato da praticamente tutti i più grandi club, da mesi ormai viene insistentemente accostato anche all'Inter che continua a monitorarlo come possibile, grande colpo per la prossima estate.

La concorrenza per il club nerazzurro però è fortissima e dall'Olanda arrivano alcune importanti novità. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, van de Beek più vicino al Real Madrid

A riportarle è l'olandese 'De Telegraaf' secondo il quale sarebbero due le società in pole position per l'acquisto del centrocampista offensivo classe '97: il Tottenham e il RealMadrid. Gli 'Spurs' però, si legge sul quotidiano, soprattutto dopo l'arrivo di José Mourinho in panchina non avrebbero il gradimento del giocatore che, invece, preferirebbe il Real. Gli spagnoli vengono segnalati quindi come il club più vicino a van de Beek, anche perché sarebbero disposti a mettere fin da subito sul piatto i 55 milioni di euro chiesti dall'Ajax per liberarlo. Il nodo però rimane legato alle tempistiche dell'operazione: gli olandesi preferirebbero infatti cederlo in estate e non a gennaio.

