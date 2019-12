CALCIOMERCATO MILAN BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Ansia in casa Milan per la decisione di Zlatan Ibrahimovic. Dopo l'ottima esperienza in MLS, lo svedese ha annunciato con parole sibilline il suo ritorno in Italia, dove anche Napoli e Bologna vagliano l'idea di acquistarlo. Tuttavia, i giorni passano e la trattativa non sembra subire accelerazioni decisive, rischiando quindi di favorire l'inserimento di altri club pronti a fiutare l'affare di calciomercato: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, attesa per Ibrahimovic: le ultime

Ad oggi, l'unica offerta concreta per Ibrahimovic sembra essere quella provenuta dalla dirigenza del Milan. La sua decisione è attesa a metà dicembre, ma di recente non si sono registrati nuovi contatti tra le parti, fattore che ha portato una certa inquietudine nell'ambiente.

Decisiva, riporta 'Tuttosport', dovrebbe rivelarsi la prossima settimana, ma all'orizzonte si stagliano alcuni rischi per i rossoneri.

Calciomercato Milan, colpo Ibrahimovic: ultimo tentativo del Bologna

Prossimamente, infatti, Mihajlovic dovrebbe fare un ultimo tentativo per capire le intenzioni di Ibrahimovic. Il Bologna, del resto, non ha mai smentito l'interesse per lo svedese, come si intuisce dalle parole di Bigon: "C'è stato un contatto tra Mihajlovic e Ibra per l'amicizia che li lega e per le eventualità future legate alle decisioni del giocatore. Abbiamo dato la disponibilità a parlare nel momento in cui dovesse fare delle scelte".

Calciomercato, colpo Ibrahimovic: occhio al Napoli

Come anticipato da Calciomercato.it, anche il Napoli ha vagliato il colpo Ibrahimovic, favorito dai buoni rapporti che intercorrono tra il calciatore, il presidente De Laurentiis e il tecnico Ancelotti. Così, considerati i suoi dubbi sul Milan, nelle ultime ore sarebbe riemerso anche un possibile nuovo interesse degli azzurri. Importanti novità si attendono quindi nel giro di pochi giorni.

