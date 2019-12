RAZZISMO ZAZZARONI CORRIERE DELLO SPORT / Ad un giorno esatto di distanza dall'uscita in edicola della contestatissima prima pagina del 'Corriere dello Sport', il caso ha praticamente fatto il giro del mondo con i quotidiani inglesi, spagnoli e non solo che hanno ripreso ed attaccato la scelta del titolo da parte del giornale, giudicata discriminatoria. È allora il direttore Ivan Zazzaroni ad intervenire, in un primo momento alla radio quindi nella serata di ieri a 'Top Calcio 24' ed infine oggi dalle colonne del suo quotidiano con un editoriale in cui cerca di far chiarezza sulla vicenda passando al contrattacco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---->Caso 'Black Friday', Roma e Milan negano l'accesso al Corriere dello Sport

Zazzaroni: "Le battaglie contro il razzismo sono una cosa seria"

"Black Friday, per chi vuole e può capirlo, era ed è solo l’elogio della differenza, l’orgoglio della differenza, la ricchezza magnifica della differenza - esordisce quindi Zazzaroni nel suo editoriale di oggi -. Se non lo capisci è perché non ce la fai o perché ci fai.

[...] è stato trasformato in veleno da chi il veleno ce l’ha dentro. Ma dove siamo arrivati? Cosa siamo diventati? Le battaglie contro il razzismo sono una cosa molto seria. Le esibizioni muscolari di chi ha ben altro da farsi perdonare e si associa agli odiatori del web dicono a quale livello sono scesi certi vertici a punta rovesciata; sono ipocriti perbenisti sollecitati da comunicatori incapaci, soci di quei guri già esibitisi in lega-calcio con il furto di telefonate “compromettenti”. Virtuosi di comodo, degni della de nizione di Sciascia a loro adattata: razzisti professionisti dell’antirazzismo. [...] Solo quattro società di A hanno postato tweet di solidarietà a “vittime” che nel nostro caso non potevano esserlo. Una di queste ci ha squalificato fino a fine anno (cartellino giallo) ricordando però che siamo un giornale dai toni antirazzisti.".

Intanto anche i due calciatori direttamente interessati, Chris Smalling della Roma e Romelu Lukaku, hanno preso posizioni dure nei confronti del titolo del quotidiano. A questi, si è aggiunta poi anche la voce dell'attaccante belga dell'Inter, Federico Pastorello, che ha sentenziato: "Il titolo del Corriere mi ha imbarazzato".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Speciale CM.IT - Calcio e razzismo, i dati della 'vergogna': sorpresa Inghilterra

Speciale CM.IT - Calcio e razzismo, Italia sotto accusa: sanzioni fantasma

Speciale CM.IT - Calcio e razzismo: i casi e i provvedimenti all'estero. Le differenze con l'Italia