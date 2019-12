INTER MAROTTA CONTE JUVE / L'Inter di Antonio Conte è andata fin qui oltre le attese, persino oltre quelle di Marotta: "Non mi aspettavo effetti così immediati da parte della sua squadra - ha detto l'Ad nerazzurro intervenuto a Roma per celebrare i 10 anni dell'Alta Velocità di Ferrovie dello Stato, come riporta 'Gazzetta.it' - Devo dire, comunque, che gli ingredienti della vittoria sono sempre gli stessi: grande cultura del lavoro, senso di appartenenza e competenza".

Marotta ha poi frenato sullo scudetto, un po' per scaramanzia e un po' per 'stuzzicare' l'ex Juventus: "Penso ce la farà anche quest'anno a vincerlo... Ha una squadra fortissima e per noi non sarà facile vincere già al primo anno".

