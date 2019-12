Coppa Italia, Cagliari-Sampdoria 2-1: Cerri-Ragatzu, Ranieri ancora ko!

COPPA ITALIA CAGLIARI SAMPDORIA / Prosegue il grande momento del Cagliari di Maran. I rossoblu alla Sardegna Arena hanno concesso il bis battendo ancora una volta la Sampdoria, in un match valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Tanto turnover per entrambe le squadre ma in Sardegna non è mancato lo spettacolo: a sbloccare la partita è stato Cerri, proprio l'attaccante che lunedì ha deciso il match di campionato. Poi è arrivato il raddoppio con Ragatzu che ha praticamente chiuso i conti. A nulla, infatti, è servito il bel sinistro con cui Gabbiadini ha accorciato le distanze a tre minuti dalla fine.

Si fa festa a Cagliari, che vola agli ottavi di finale della competizione, dove incontrerà l'di Antonio Conte

Cagliari-Sampdoria 2-1: 7' Cerri, 48' Ragatzu, 87' Gabbiadini (S)

Ecco gli ottavi di finale:

Lazio - Cremonese

Torino - Genoa

Atalanta - Fiorentina

Napoli - Sassuolo

Milan - SPAL

Juventus - Udinese

Roma - Parma

Inter - Cagliari