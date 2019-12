CALCIOMERCATO NAPOLI FOFANA / Il Napoli sta pianificando quella che può essere definita un'autentica rivoluzione. Nel mirino del Ds Giuntoli c'è anche il centrocampo: è più che concreto l'interesse per Sofyan Amrabat, marocchino del Verona e tra le rivelazioni di questa prima parte di Serie A.

Oltre al classe '86 vengono tenuti sott'occhio altri giocatori, come Berge del Genk e, stando a 'Il Mattino', Sekodell'Udinese.

Calciomercato Napoli, Fofana con lo 'sconto': le ultime

Per il 24enne ivoriano si tratta di un ritorno di fiamma, dato che il suo nome è già stato a lungo nel mirino nella passata stagione. In Friuli non è un intoccabile, tanto che i Pozzo sarebbero disponibili a trattare la sua cessione anche a gennaio. Il prezzo di partenza di Fofana dovrebbe essere di circa 15 milioni, ma grazie agli eccellenti rapporti con la società bianconera, Aurelio De Laurentiis potrebbe riuscire ad ottenere uno sconto.

