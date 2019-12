CALCIOMERCATO INTER SIMEONE GABIGOL / Futuro tutto da scrivere per Gabigol. L'attaccante brasiliano dopo la grande stagione con il Flamengo farà ritorno all'Inter. I rossoneri sono interessati a trattenere il calciatore ma al momento non è stato trovato alcun accordo: c'è distanza tra le parti con il Flamengo che sperava di trattenere Gabigol versando nelle casse dell'Inter una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Somma questa, che dopo l'esplosione del calciatore, il club milanese ritiene troppo bassa. Marotta per il suo gioiello chiede dai 30 ai 40 milioni.

Il Flamengo ha così deciso di guardarsi altrove.

Come raccontato da Calciomercato.it , il club brasiliano vuole comunque affidarsi ad un grande centravanti: i rossoneri stanno pensando anche a Ibrahimovic, Cavani e Diego Costa.

Simeone cerca un nuovo bomber

Per Gabigol, che all'Inter sarà solo di passaggio, dovrebbero riaprirsi le porte del calcio europeo. Su di lui si è acceso l'interesse della Premier League ma anche della Fiorentina.

Stando a quanto riportato da 'MundoDeportivo' anche l'Atletico Madrid di Simeone starebbe pensando al brasiliano. I Colchoneros sono da tempo alla ricerca di un nuovo attaccante. Il possibile addio di Diego Costa potrebbe permettere l'arrivo di Gabigol ma attenzione ad altre piste, come quella che porta a Cavani o a Rodrigo.

