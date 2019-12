RAZZISMO ZAZZARONI TITOLO CDS ROMA MILAN / "Siamo completamente fuori dalla realtà". A 'Telelombardia' Ivan Zazzaroni passa al contrattacco dopo le polemiche per il titolo in prima pagina di stamane del 'Corriere dello Sport' - 'Black Friday' con riferimento alla sfida Lukaku e Smalling in Inter-Roma di scena domani sera - che ha scatenato un mare di polemiche, con la decisione di Roma e Milan - comunicata con una nota ufficiale congiunta - di negare l'accesso ai rispettivi centri di allenamento ai giornalisti del quotidiano romano da qui a fine stagione.

Zazzaroni: "Roma e Milan? Non ci sono rapporti.

"Con la Roma non c'erano già rapporti, praticamente da un anno e mezzo non abbiamo interviste, idem col Milan che credo sia all'origine di tutto questo casino - ha esordito il direttore del 'Corriere dello Sport' - Gli altri club hanno manifestato solidarietà, non devo nemmeno giustificarmi, sul giornale abbiamo fatto tanti articoli sulla lotta al razzismo, e poi quello di stamattina è un titolo spiegato e chiarito, si è trattato di gioco di parole su due che sono paladini dell'anti razzismo. Questo è proprio il razzismo dell'anti razzismo, addirittura l'agente di Lukaku ha detto che c'era un'associazione con altri titoli con lo scopo di svilire entrambi i giocatori. Diciamo che lo scambio tra me e Pastorello non è stato molto edificante. Seconda caduta di stile dopo la notizia sulla malattia di Mihajlovic? Con Sinisa ci continuiamo a scrivere dal 16 luglio - ha risposto in conclusione Zazzaroni - Mi ha detto ti voglio bene il giorno dopo la conferenza (in cui lo attaccò senza nominarlo, ndr). La storia purtroppo non si sa, io non l'ho tradito perché non fu una sua confidenza".

