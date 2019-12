Everton, UFFICIALE: finisce l'avventura di Marco Silva

CALCIOMERCATO PANCHINA MARCO SILVA EVERTON / E' finita l'avventura di Marco Silva sulla panchina dell'Everton. Al tecnico è costata cara la pesante sconfitta nel derby contro il Liverpool.

I Toffees sono pronti a ripartire da una nuova guida, che potrebbe essere

Per il nuovo allenatore l'obiettivo sarà riportare in alto una squadra, che al momento occupa la 18esima posizione, in piena zona retrocessione.

E' Arrivato l'annuncio ufficiale: sui canali dell'Everton, il club ha confermato la conclusione del rapporto con Silva. Panchina affidata temporaneamente a Duncan Ferguson.