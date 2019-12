CALCIOMERCATO ATALANTA E ROMA JANDERSON / Il campionato brasiliano sta ormai volgendo al termine. Nonostante la vittoria schiacciante del Flamengo, il Brasileirao 2019 è stato abbastanza avvincente, soprattutto per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Libertadores e per la lotta salvezza. Come di consueto, oltre ai protagonisti già noti, il torneo ha messo in mostra anche nuovi profili che potrebbero finire in interessanti dinamiche di calciomercato.

Nonostante abbia vissuto diversi alti e bassi, ilè riuscito a qualificarsi per i preliminari della coppa appena vinta dal Fla, anche grazie alle prestazioni di alcuni giovani.

Calciomercato Atalanta e Roma, visionato Janderson del Corinthians

Tra questi c'è anche Janderson. Dopo una prima parte di stagione a singhiozzo, il giovane attaccante ha trovato una continuità d'impiego a partire da ottobre, riuscendo a collezionare molte partite da titolare e mtettendo a referto anche 2 gol e 1 assist. Abile nell'uno contro uno, il classe '99 gioca su entrambe le fasce offensive e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, di recente è stato visionato anche dagli scout di Atalanta e Roma in vista della prossima estate. Sulle tracce del giovane calciatore ci sono, però, anche Monaco, Shakhtar Donetsk e Watford.