COPPA ITALIA PARMA FROSINONE / Il Parma vola agli ottavi di Coppa Italia, dove incontrerà la Roma di Fonseca. I ducali superano a fatica il Frosinone per 2-1: decisivo allo scadere il gol su penalty dell'ex Zenit Hernani.

I ducali passano in vantaggio al ventesimo cone poi vengono raggiunti a un quarto d'ora dal termine da. Quando la gara sembrava scivolare verso i supplementari,viene atterrato in area. Per l'arbitroè rigore che trasforma il centrocampista brasiliano regalando il pass per gli ottavi alla squadra di. Il 15 gennaio la sfida coi giallorossi.

PARMA-FROSINONE 2-1

20' Siligardi, 71' Trotta, 91' rig.Hernani