Calciomercato, Cavani all'Atletico? La dura risposta di Simeone

CALCIOMERCATO ATLETICO CAVANI SIMEONE / Edinson Cavani è uno degli obiettivi dell'Atletico Madrid per rinforzare il suo attacco, rimasto a corto di gol negli ultimi mesi.

L'ex napoletano sembra l'acquisto perfetto per i colchoneros, e oggi, dopo settimane di rumors, i giornalisti hanno chiesto un'opinione in merito a Diego Simeone.

Calciomercato Atletico, Simeone: "Cavani? Parlo di quelli che ho"

Alla vigilia del match in trasferta col Villarreal, in programma domani alle 21, l’argentino però non è voluto entrare nel merito: "Non parlo di calciatori che non abbiamo a disposizone. Tante volte è accaduto negli ultimi mesi, quando cominciano ad apparire situazioni... Ma parliamo di ciò che abbiamo qui, che domani devono aiutarci"

