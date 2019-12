CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Si preannunciano settimane importanti per il futuro di Federico Chiesa. Ieri c'è stato un incontro tra il presidente Commisso e il papà del talento viola, per cercare di intavolare i discorsi in vista di un rinnovo di contratto che la dirigenza della Fiorentina vorrebbe portare a termine per respingere gli assalti di Inter e Juventus, da tempo sulle tracce del giocatore.

Calciomercato Inter e Juventus, contromossa Fiorentina: appuntamento per il rinnovo di Chiesa

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' potrebbe essere arrivato il tempo del disgelo in casa Fiorentina tra la dirigenza e Chiesa. Il club ora è ottimista a proposito del rinnovo di contratto perché dopo l'incontro tra il padre/agente e il presidente Commisso, il clima pare decisamente cambiato. Pradè e Barone continueranno a lavorare nei prossimi giorni per arrivare al sì del calciatore anche se il prossimo incontro è previsto per la fine di gennaio, magari dopo il termine delle trattative invernali. Inter e Juventus rimangono fortemente interessate al giocatore, uno dei tanti nomi contesi sul mercato.

