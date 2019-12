Inter, Lukaku attacca: "Oggi il titolo più stupido che abbia mai visto!"

LUKAKU CORRIERE RAZZISMO / Dopo Chris Smalling, anche Romelu Lukaku è intervenuto sui suoi canali social sulla vicenda della prima pagina dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'. L'attaccante dell'Inter non ha usato mezzi termini per attaccare la testata: "Invece di concentrarsi sulla battaglia tra due squadre... Corriere dello Sport viene fuori con il titolo più stupido che io abbia mai visto in carriera. Voi ragazzi continuate a gettare benzina sul fuoco della negatività e del razzismo.

invece di parlare della bellissima partita che giocheremo a San Siro tra due grandi club...".

Inter, Lukaku: "Dovreste fare un lavoro migliore"

L'ex Manchester United ha proseguito: "L'educazione è la chiave, voi ragazzi del Corriere dello Sport dovreste fare un lavoro migliore di questo...Grazie ai tifosi e agli altri giornalisti che hanno evidenziato il supporto e guardiamo tutti alla partita di domani. Forza Inter". Nel frattempo, Roma e Milan hanno annunciato con un comunicato che negheranno l'accesso ai loro centri sportivi ai giornalisti del 'Corriere dello Sport': "Condanniamo pubblicamente il titolo di oggi".

