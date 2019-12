Napoli, altra tegola per Ancelotti: un titolare a rischio

NAPOLI INFORTUNIO KOULIBALY / Piove sul bagnato in casa Napoli.

Come annunciato oggi dal club azzurropotrebbe saltare la sfida con l'Udinese in programma sabato alle 18 a causa di un trauma contusivo alla spalla riportato questa mattina in allenamento.

LEGGI ANCHE --> Napoli, l'ex sull'attuale crisi: "Nel nostro spogliatoio c'erano uomini di valore"

Napoli, Koulibaly a rischio per la sfida con l'Udinese

Le condizioni del centrale difensivo saranno valutate domani, ma da Castel Volturno filtra pessimismo sulla possibilità di vedere il centrale tra i titolari nel match del Friuli. Una pessima notizia per Carlo Ancelotti, che si giocherà molto nelle prossime due sfide: nonostante i messaggi di distensione delle ultime ore, in caso di risultati negativi contro Udinese e Genk la sua panchina sarebbe più a rischio che mai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Atalanta, dall'Inghilterra: le cifre dell'operazione Pasalic

Napoli, Prandelli traghettatore: arriva la risposta del tecnico