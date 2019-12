CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM / E' sicuramente una delle più grandi occasioni offerte dal calciomercato: Christian Eriksen, fantasista danese del Tottenham, sembra essere deciso a non rinnovare il proprio contratto in scadenza con gli 'Spurs' il prossimo giugno. Questo significa che il giocatore, a partire dalla fine di gennaio, potrà accordarsi liberamente con un nuovo club e raggiungerlo a partire dalla prossima estate a parametro zero. Inter e Juventus sono sulle sue tracce, ma potrebbero esserci novità importanti a partire dalla finestra invernale. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE ->>>Tottenham, Mourinho: "Abbiamo potenzialità enormi. Su Eriksen e il mercato..."

Calciomercato Inter e Juventus, Eriksen via subito: il Tottenham fissa il prezzo

Nonostante l'arrivo in panchina di José Mourinho, la situazione attorno ad Eriksen in casa Tottenham sembra non essersi sbloccata.

La dirigenza londinese sembra essersi arresa e per questo considera l'eventuale ipotesi di monetizzare a gennaio cedendo il danese, per evitare di perderlo poi a parametro zero in estate. Secondo quanto riportato dal 'The Sun' gli 'Spurs' hanno già fissato un prezzo di 40 milioni di euro per la sua cessione. Le mete più ambite rimarrebbero la Serie A italiana o la Liga spagnola. In Italia, in particolare,sono i club che hanno fatto sapere di gradire il trequartista, uno dei tanti nomi contesi sul mercato da Marotta e Paratici.. Per gennaio, invece, occhio al Real Madrid, pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per il cartellino e un contratto pluriennale da 10 milioni per il calciatore . Occhio anche alche potrebbe imbastire uno scambio con Nemanja Matic, altro obiettivo nel mirino dell'Inter di Conte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Juventus e Inter, via libera Eriksen: si può a gennaio

Calciomercato, da Eriksen a Mertens: i big in scadenza di contratto nel 2020