Calciomercato Genoa, Preziosi cambia ancora: in arrivo l'ufficialità

CALCIOMERCATO GENOA MARROCCU / Il Genoa, nella sua tormentata stagione, sta per vivere una nuova rivoluzione. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', oggi il direttore sportivo Stefano Capozucca risolverà il contratto con la società.

Preziosi ha già scelto il sostituto: si tratta di, ex Cagliari e Brescia, che già ieri era presente al Ferraris per il match di Coppa Italia vinto dal Grifone contro l'Ascoli.

LEGGI ANCHE --> Genoa, nostalgia Schone: "Mi manca l'Ajax, ma..."

Calciomercato Genoa, arriva Marroccu

Dopo l'avvicendamento tra Aurelio Andreazzoli e Thiago Motta, quindi, i rossoblù si preparano ad altre novità anche in vista del mercato di gennaio. Il club ligure è impelagato nella lotta per non retrocedere: con appena 10 punti in 14 giornate, in questo momento è terzultimo, ma a due lunghezze dalla zona salvezza.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Atalanta, dall'Inghilterra: le cifre dell'operazione Pasalic

Napoli, Prandelli traghettatore: arriva la risposta del tecnico