CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ RINNOVO / L'exploit di Lautaro Martinez non può più passare inosservato. All'estero il Barcellona ha già messo gli occhi da tempo sul gioiello dell'Inter che punta a blindare il 'Toro' per evitare brutte sorprese in futuro. L'attaccante argentino sta vivendo la sua miglior stagione in carriera offrendo qualità e quantità ad Antonio Conte come testimoniano i 13 gol in 19 apparizioni stagionali tra Champions e campionato, e la grande intesa raggiunta con Lukaku. Una miscela perfetta che il tecnico ex Juventus ha saputo esaltare nel suo 3-5-2 e che l'Inter spera di non perdere.

Calciomercato Inter, obiettivo rinnovo per Lautaro Martinez

Stando a quanto riferito da 'Sportmediaset', viste le sirene del Barcellona, i dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio hanno convocato i procuratori dell'argentino per allungare l'accordo sino al 2025 con ingaggio doppio e clausola eliminata. Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti di Lautaro, sono attesi in giornata a Milano, dove rimarrano per circa una settimana, a testimonianza anche della complessità e della delicatezza dell'operazione. Le parti, a dispetto dell'ingombrante presenza del Barcellona di Messi, vogliono trovare al più presto un accordo per proseguire il matrimonio. L'ingaggio del calciatore sarà quindi ritoccato verso l'alto toccando quota 3,5 milioni di euro. La scadenza del nuovo accordo sarà invece fissata al 2025, con due anni supplementari rispetto a quelli attuali.

Calciomercato Inter, rinnovo anti-Barcellona

Tra gli argomenti principali dei prossimi incontri per il rinnovo di Lautaro Martinez ci sarà inoltre anche il nodo legato alla clausola rescissoria. Un tassello da non sottovalutare per blindare in modo efficiente l'argentino. Oggi fissata a quota 111 milioni di euro, l'Inter vorrebbe eliminarla del tutto ma sul tavolo resta l'ipotesi di raddoppiarla superando quindi i 200 milioni anche per tenere lontano il Barcellona.

