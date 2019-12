Napoli, Prandelli traghettatore: arriva la risposta del tecnico

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI PRANDELLI / La situazione a Napoli è delicatissima nonostante la fiducia (almeno apparente) di De Laurentiis nei confronti di un Carlo Ancelotti in realtà sempre più in bilico. Gli azzurri non vincono in Serie A dal 19 ottobre e sono sprofondati fino al settimo posto in classifica con ben 8 punti di ritardo sulla zona Champions League. Un crollo verticale figlio di diversi problemi e che lo stesso tecnico di Reggiolo potrebbe pagare con la panchina nel caso in cui le cose non dovessero rapidamente migliorare.

Tra i nomi di eventuali traghettatori era sbucato anche quello dell'ex ct Cesare Prandelli.

LEGGI ANCHE->>>> Gattuso, nuovi contatti con Napoli e Fiorentina: le ultime CM.IT

Calciomercato Napoli, Prandelli smentisce l'ipotesi azzurra

Lo stesso Prandelli ha intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', ha smentito l'indiscrezione che lo voleva tra i papabili per il post-Ancelotti: "No, non ne so nulla. Chiaro che fa sempre piacere essere accostato a una grande squadra, ma in questo momento la concentrazione di tutti deve essere sugli obiettivi. Non c'è niente di vero. Ci sarebbe da preoccuparsi, perché le parole del presidente sono state chiare. Ma chi meglio di Ancelotti può risolvere i problemi del Napoli? Io e il presidente ci eravamo sentiti un paio di volte, ma io avevo preso l'impegno con la Nazionale e mi sembrava doveroso rispettarlo. C'era stato un colloquio, ma poi non l'ho più sentito".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, ESCLUSIVO Rosolino: "Ancelotti non si tocca. De Laurentiis vai avanti"

Napoli, futuro Ancelotti: annuncio di De Laurentiis