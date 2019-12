UDINESE NAPOLI PAZIENZA / Udinese-Napoli, parla il doppio ex Michele Pazienza.

In un'intervista rilasciata a ' Calciomercatoweb.it ', l'ex centrocampista ha presentato il delicato match della 'Dacia Arena': "Contro l'mi aspetto unmolto teso in partenza. Sarà una partita delicata e ovviamente nessuno vorrà sbagliare nulla. Il Napoli negli ultimi anni è cresciuto a livello esponenziale e purtroppo questo momento di crisi rischia di gettare un po' tutto alle ortiche". Il 37enne ha poi commentato il momento della squadra di, parlando dello spogliatoio azzurro ai suoi tempi. CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA INTEGRALE

