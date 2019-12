Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 15a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI QUINDICESIMA GIORNATA/ Prosegue la sfida tra Inter e Juventus. Impegni delicati per le due squadre alla 15a giornata di Serie A: i nerazzurri, che apriranno il turno venerdì alle ore 20.45, se la vedranno con la Roma. Bianconeri, invece, impegnati 24 ore dopo all'Olimpico contro la Lazio. Sabato alle 15 e alle 18 Atalanta-Verona e Udine-Napoli. Una giornata ricca dunque anche per il Fantacalcio, che si chiuderà domenica - e non lunedì come nelle ultime occasioni - con Bologna-Milan. Nel pomeriggio, invece, gli occhi saranno puntati sul sorprendente Cagliari, impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 15a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Inter-Roma venerdì ore 20.45

⚡Hot: Godin e Smalling sono due certezze in difesa. Lautaro sta impressionando

⛔Not: Candreva potrebbe soffrire Kolarov sulla sua fascia

⚽Sorpresa: Pau Lopez è pronto a soprendere anche a San Siro

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Atalanta-Verona sabato ore 15

⚡Hot: Ilicic e Zaccagni sono le armi in più per i due allenatori. Faraoni è in grande forma

⛔Not: Bocchetti non ci convince

⚽Sorpresa: Malinovskyi ha già conquistato tutti con la maglia orobica

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Barrow, Ilicic. All. Gasperini

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Udinese-Napoli sabato ore 18

⚡Hot: De Paul cerca il rilancio contro gli azzurri. Manolas vuole dimostrare tutto il suo valore!

⛔Not: Samir ha il cartellino facile

⚽Sorpresa: Zielinski potrebbe tirar fuori il gol dell'ex

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsena, Madragora, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas; Lozano, Llorente, Insigne. All. Ancelotti

Lazio-Juventus sabato ore 20,45

⚡Hot: Dybala contro la Lazio ha sempre fatto faville. Lazzari può sfruttare la propensione offensiva di Alex Sandro

⛔Not: Radu non è la vostra prima scelta in difesa

⚽Sorpresa: De Ligt ha dimostrato di poter realizzare gol importanti

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

InzaghiSzczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.Sarri

Lecce-Genoa domenica ore 12.30

⚡Hot: Calderoni e Agudelo: puntate su di loro! Sturaro ha cambiato il centrocampo del Grifone

⛔Not: Pajac non sta tenendo medie altissime, per usare un eufemismo

⚽Sorpresa: Farias ha le qualità per spaccare le partite

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Riccardi, Calderoni; Petriccione, Tahctsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Farias. All. Liverani

Genoa (4-3-2-1): Radu; Ankersen, Romero, Biraschi, Pajac; Schone, Cassata, Sturaro; Agudelo, Pandev; Pinamonti. All. Thiago Motta

Sassuolo-Cagliari domenica ore 15.00

⚡Hot: Caputo sfida Joao Pedro: bonus assicurati! Ok Nainggolan e Duncan

⛔Not: Periodo no per Castro, non fidatevi

⚽Sorpresa: Il Sassuolo concede, Simeone può tornare ad esultare!

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic, Caputo, Boga.

Cagliari(4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Spal-Brescia domenica ore 15.00

⚡Hot: Petagna unica certezza! Donnarumma-Kurtic possono fare bene

⛔Not: Jorenen rischia il posto ma anche tanti gol

⚽Sorpresa: Il rientrante Bisoli per un bonus inaspettato

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Felipe, Vicari, Cionek; Di Francesco, Valoti, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.

Torino-Fiorentina domenica ore 15.00

⚡Hot: Verdi deve prendersi il Toro! Ansaldi-Milnekovic faranno bene!

⛔Not: Lirola lasciatelo fuori, non è più quello di Sassuolo!

⚽Sorpresa: Bonus pesante per Izzo?

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Verdi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Sampdoria-Parma domenica ore 18.00

⚡Hot: Quagliarella-Gervinho come i vecchi tempi! Sì a Ramirez e Kulusevski

⛔Not: Appannato con il Milan, Barillà può riposare

⚽Sorpresa: Kucka è pronto a metterci la testa!

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Colley, A. Ferrari, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Bologna-Milan domenica ore 20.45

⚡Hot: aria di derby per Palacio! Theo-Bennacer ok

⛔Not: Tomiyasu può soffrire parecchio

⚽Sorpresa: E' tempo di bonus per Conti dopo le ottime partite

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo Lar., Krejci; Dzemaili, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Leao, Calhanoglu.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio