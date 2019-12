CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC BONAVENTURA / Il futuro di Zlatan Ibrahimovic tiene banco ormai da diverse settimane. Il gigante svedese si è preso il giusto lasso di tempo per decidere del proprio destino dopo il divorzio con i Los Angeles Galaxy e la MLS. Il ritorno in Italia sembra ormai prossimo con il Milan super favorito per riportarlo in Serie A dopo diversi anni di assenza. Il piano rossonero in tal senso appare già piuttosto chiaro: un contratto da 6 o 18 mesi a 6 milioni di euro netti complessivi, con le parti che a fine stagione deciderebbero in sintonia il da farsi in merito alla stagione seguente.

Lo svedese inoltre ha deciso che uscirà allo scoperto intorno alla metà del mese, quindi tra circa 10 giorni per la decisione finale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, Bonaventura vorrebbe Ibrahimovic

A parlare del sogno Ibrahimovic al Milan ci ha pensato il centrocampista rossonero, Giacomo Bonaventura che a 'Sky Sport' ha ammesso: "Ibrahimovic è un grandissimo calciatore, un grande campione. Penso che tutte le squadre lo vorrebbero. Magari averlo in squadra. I campioni sono sempre ben accetti in ogni club, quindi vedremo cosa accadrà". Grande apertura quindi di Bonaventura che spera di giocare con il gigante svedese a partire dal prossimo mese.

