NAPOLI ALLAN MILIK / Prosegue il ritiro del Napoli in vista della delicata trasferta di sabato sul campo dell'Udinese. Nell'allenamento odierno si è rivisto Milik, che come comunicato dal club azzurro "ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Solo lavoro personalizzato invece per Allan, così come Ghoulam e Tonelli.

Difficilmente il centrocampista brasiliano recupererà per la trasferta di Udine, mentre per Milik saranno decisivi i prossimi allenamenti prima del match. Possibile chedecida di non rischiare il polacco e preservarlo in vista del match di Champions League contro il. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

