VAR GRAVINA CEFERIN / "Non commento le parole di Ceferin, ma esprimo la mia riflessione. La Var è una testimonianza della modernità dei tempi. Non si può pensare di tornare indietro. Noi dobbiamo pensare a valorizzare il nostro processo evolutivo nel mondo del calcio. È uno strumento da migliorare con l’aiuto di tutti, dando oggettività certe decisioni e forse essere più flessibili su altre. Il mondo del calcio bisogno di certezze, non si può tornare ad avere delle zone grigie".

Così il presidente della FIGC Gabrielea margine della presentazione del bilancio integrato della Federcalcio risponde a chi gli chiedeva un commento sulle parole di Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, che ieri aveva attaccato in un'intervista la Video Assistant Referee.

Dall'inviato Valerio Cassetta

