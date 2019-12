Inter, Conte punzecchia Nainggolan: "Si chieda perchè non è qui"

INTER ROMA CONTE NAINGGOLAN / Sfida d'altissima classifica per l'Inter che domani fronteggia a San Siro la Roma in una gara ostica che vedrà spettatrice interessata la Juventus per la corsa allo scudetto.

Antonioha presentato la gara in conferenza stampa non perdendo occasione anche per rispondere alle ultime dichiarazioni di Radja: "Io ho grande affetto nei suoi confronti nel mio primo anno al Chelsea era in cima alla lista e lo volevo portare, lui lo sa benissimo. Detto questo io penso che la scelta migliore per lui sia stata quella di andare a, bisogna fare un’analisi profonda in tante situazioni e capire dove si può fare meglio. Ma è giusto anche che si faccia delle domande sul perché è al Cagliari e non all’Inter”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

