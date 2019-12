CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA MAROTTA CONTE - Conte 'chiama', Marotta risponde. Il soggetto dell'ipotetica conversazione tra l'allenatore e l'amministratore delegato dell'Inter è Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona continua ad essere accostato con insistenza ai nerazzurri in vista dell'ormai imminente mercato di gennaio e le parole dei due protagonisti sull'argomento non fanno altro che alimentare queste indiscrezioni. "Vidal è un giocatore molto importante a livello mondiale. Siamo legati a lui sia io che Conte per i bellissimi tempi trascorsi (alla Juventus, ndr). Tantissime squadre lo vorrebbero, purtroppo è del Barcellona: in una convergenza positiva dei ragionamenti si possono fare in un settore dove siamo in emergenza", le dichiarazioni del dirigente del club di Suning. Mentre Conte lo esalta: "Ci ho lavorato tre anni e mi ha sempre dato tutto".

Insomma, sarebbe l'uomo giusto al posto giusto: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE>>>Inter, dalla Spagna: i tifosi scaricano Vidal

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, allarme Sensi: avanti su Kulusevski e Vidal

Calciomercato Inter, le cifre dell'affare Vidal

Come già riportato in passato dalla nostra redazione, l'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, non vorrebbe privarsi di Vidal a metà stagione, mentre chi partirà sicuramente è Ivan Rakitic. Nello stesso tempo, il 32enne ex calciatore della Juventus ha espresso la voglia di essere maggiormente protagonista, in Catalogna o altrove. Nel corso di questa prima parte di stagione, il cileno è sceso in campo quattordici volte collezionando anche quattro gol nella Liga per un totale di 515 minuti giocati. Il Barça, se dovesse arrivare l'offerta giusta, non si opporrà alla sua partenza. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la posizione dei catalani non è cambiata rispetto al mese scorso: cessione solo a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 15 milioni di euro. Vidal è sotto contratto fino al 30 giugno 2021 con ingaggio superiore agli 8 milioni di euro. Nonostante le parole di Conte e Marotta, bisognerà vedere se la proprietà vorrà investire cifre decisamente importanti per un giocatore ultratrentenne.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, obiettivo Vidal: subentra un nuovo ostacolo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Vidal chiama: la risposta dell'Inter