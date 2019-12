CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA BRUNO GUIMARAES ATLETICO MADRID - Un solo minuto in campo per salutare i tifosi e annunciare il suo prossimo trasferimento in un club europeo. Bruno Guimaraes si appresta a lasciare l'Athletico Paranaense per volare in Europa e, anche se manca ancora la conferma ufficiale, entrare a far parte della rosa di Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid.

Queste le parole del 22enne centrocampista al termine della sfida colgiocata ieri: "Mi trasferisco davvero, è un club fantastico che gioca la- ha detto a 'Interactive Sport' - Ho respinto diverse proposte per perseguire il mio sogno di approdare in Europa". Il calciatore è stato seguito anche da Juventus e Roma e di tanti altri club , come ampiamente raccontato dalla nostra redazione, ma i castigliani sembrano aver avuto la meglio.