JUVENTUS DE LIGT RAIOLA TROFEO KOPA - Matthijs de Ligt è stato premiato come miglior giocatore Under 21 del Mondo. Il 20enne difensore centrale, arrivato alla Juventus l'estate scorsa per 75 milioni di euro, ha vinto il 'Trofeo Kopa' per la splendida stagione disputata con la maglia dell'Ajax.

E, ai microfoni di 'France Football', ha parlato di quella che è sempre stata la sua volontà, fin da bambino: "Ero ossessionato dall'idea di diventare un calciatore. I miei genitori erano d'accordo, ma prima volevano che finissi gli studi. In alternativa, sarei diventato un uomo d'affati. O un agenteper provare a battere Mino(suo procuratore, ndr)", ha concluso sorridendo l'olandese.