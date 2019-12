INTER-ROMA CONFERENZA STAMPA FONSECA CONTE FORMAZIONE DZEKO SERIE A - Edin Dzeko si è allenato ed è pronto per giocarei Inter-Roma, Destabilizzato da una forte influenza, l'attaccante bosniaco ha saltatato due sessioni di allenamento, ma partirà regolarmente con i compagni alla volta di Milano, per sfidare la capolista di campionato. Questo uno dei temi principali che l'allenatore giallorosso, Paulo Fonseca, ha toccato nella consueta conferenza stampa seguita in diretta daCalciomercato.it. "Dzeko oggi si è allenato con noi ed è pronto per giocare". Sul potenziale sostituto di Kluivert. "Sia Perotti sia Mkhitaryan sono pronti per giocare domani. Kluivert non ha nessuna lesione, ma ha dei fastidi e non giocherà. Santon sta giocando molto bene, in quella posizione ho anche Spinazzola e Florenzi, ma lui non avrebbe problemi a fare tre partite".

SULL'INTER - "Conte è un grandissimo allenatore. E’ bravo, l’Inter è in un grande momento, ha un’idea di gioco molto caratteristica, hanno lavorato molto bene sulle idee di Conte. Come ho detto sono in un gran momento e sarà sicuramente una partita molto, molto difficile. Se devo ringrazialo per aver rifiutato la Roma? Io non parlo del passato. Per me è un onore se hanno parlato di Conte per la Roma e ora ci sono io.

Un onore. Noi affronteremo un avversario molto forte e io voglio pensare solo a quello, non a quanto può succedere in altre gare", ha detto il tecnico portoghese sull'altro big match,, prima di parlare di rispondere alla domanda sull'esame di maturità. "Queste sono il tipo di partite che noi vogliamo giocare, contro questo tipo di squadre. E' una grande opportunità per dimostrare che siamo in un grande momento. E' vero che è una delle migliori squadre italiane, ma non è speciale per me". Incalzato poi sulla presenza dal primo minuto del febbricitante Edin, Fonseca ha risposto con il sorriso: "Ok, Dzeko non giocherà domani. Florenzi può essere anche un'alternativa al posto di Kluivert".

DIFENDERE CON CORAGGIO - DI fronte, ci sarà una coppia d'attacco in forma smagliante, con Lukaku e Martinez principali spauracchi dei giallorossi. "Bisogna difendere con coraggio e rigore difensivo. Abbiamo studiato molto i loro attaccanti che sono molto forti". Il tecnico è stato poi interpellato anche sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport'. "Penso che non siano state parole felici, ma io credo che l'intenzione non fosse parlare negativamente di questa situazione del razzismo. Bisogna sempre stare attenti e in questo momento non sono state parole felici". Chiusura dedicata alla tifoseria romanista e a Under. "Per me è un onoere essere alla Roma. I tifosi sono fantastici, mi piace molto l'appoggio che ci danno , sono felice, ci seguono sempre. Under deve migliorare, non ha fatto una bella partita contro il Verona. E' stato infortunato, ma deve migliorare tatticamente e a livello difensivo".