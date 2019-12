Razzismo, accuse alla prima pagina: dall'Inter alla Fiorentina passando per i quotidiani inglesi

INTER FIORENTINA CORRIERE DELLO SPORT / Sta facendo molto discutere l'apertura in prima pagina dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'.

La scritta 'Black Friday' con in primo piano Romelue Chris, protagonisti del big match train programma domani sera, non è piaciuta ai club, ai tifosi e anche alla stampa estera che in queste ore sta prendendo posizione accusando il quotidiano.

Dopo il tweet della Roma infatti, anche l'Inter ha risposto con un altro messaggio sui propri account social: "Il calcio è passione, cultura e fratellanza. Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione". Quindi la Fiorentina: "Senza parole". Mentre anche in Inghilterra i tabloid inglesi stanno dedicando molti articoli per criticare l'episodio.