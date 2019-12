REAL MADRID MBAPPE JUVENTUS / Non solo Paul Pogba. Anche l'altra stella della Francia, Kylian Mbappe, resta nella lista dei sogni del Real Madrid per la prossima estate. Obiettivi a più riprese accostati anche alla Juventus, soprattutto in merito al centrocampista classe '93 di proprietà del Manchester United.

Ma anche l'attaccante intriga e non poco, che non ha fatto mistero recentemente del suo 'debole' per il giovane fuoriclasse del. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca QuiI

Calciomercato, assalto Real Madrid: Vinicius per il sogno Mbappe

Mbappe è l'obiettivo primario del Real Madrid per giugno, con Vinicius che potrebbe rientrare in un'eventuale operazione con il PSG come riporta il quotidiano 'AS'. Il gioiello brasiliano è molto stimato da Dt dei parigini Leonardo, che avrebbe chiesto il connazionale la scorsa estate quando il Real provò l'assalto a Neymar. Vinicius ai tempi era incedibile per i 'Blancos': situazione adesso che sembra invece cambiata, con l'ex Santos che non è un titolare fisso nello scacchiere di Zidane complice un Benzema tornato a grandi livelli.

La strada però per il Real Madrid sarebbe tutta in salita, vista l'intenzione del PSG di non privarsi di Mbappe e di blindarlo presto con un faraonico rinnovo di contratto. Un possibile prolungamento del 21enne attaccante, al momento in scadenza nel 2022, chiuderebbe di fatto ogni possibilità al trasferimento al Real a fine stagione.

