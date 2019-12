INTER-ROMA CONFERENZA STAMPA CONTE FONSECA FORMAZIONE SERIE A - Inter-Roma è uno dei due big match, l'altro è Lazio-Juventus, della quindicesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri hanno conquistato la vetta della classifica, ai danni dei bianconeri, nel turno precedente e hanno tutta l'intenzione di continua su questa strada. Ma si troveranno di fronte una squadra in salute, anche se Fonseca si porterà fino all'ultimo minuto il dubbio relativo alle condizioni fisiche di Edin Dzeko. Calciomercato.it segue in diretta la conferenza stampa della vigilia dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte.

ROMA - "Sicuramente si affrontano due squadre che stanno facendo molto bene in questo periodo. La Roma è in un ottimo momento di forma, l'ultima vittoria in trasferta a Verona conferma che sono in grande crescita. Bisogna fare grande attenzione perché la Roma ha un organico importante. Ha giocatori che hanno dato grandi risposte e un allenatore che si è subito ambientato in Serie A".

OSTACOLI - "Sarà una partita di altissimo livello di difficoltà, hanno fiducia e entusiasmo e affrontiamo una squadra che sta bene. Noi dobbiamo pensare a noi e quello che dobbiamo fare, sappiamo che ci sarà da soffrire e dovremo essere pronti a tenere botta, facendo poi male quando avremo l'occasione di colpire".

LAUTARO - "Non mi piace soffermarmi su un singolo giocatore, preferisco elogiare la squadra. Parliamo di un ragazzo giovane, che si è messo a disposizione e sta crescendo. Però mi piacerebbe che si parlasse di più del collettivo, non è giusto per il gran lavoro che stanno facendo tutti".

CRESCITA - "Dove può migliorare la squadra? Può farlo sia nella fase di non possesso che di possesso. Ci sono ancora margini di miglioramento.

Sicuramente in questi mesi ci sono state delle situazioni che ci hanno portato sempre a spingere la macchina molto forte. Dobbiamo ambire a continuare a farlo se vogliamo restare nella parte alta della classifica. Dobbiamo continuare a premere sull'acceleratore".

FONSECA - "Fonseca ha fatto cose importanti con lo Shakthar e si sta ripetendo in Italia. Tutti parlano del campionato italiano come un campionato molto tattico. Ci sono squadre che studiano gli avversari e devi preparare benissimo ogni sfida. Lui è stato bravo a portare la sua idea in Italia e modellarla sul calcio italiano. Per quanto riguarda la Roma, c'è da fare i complimenti a chi ha allestito l'organico, fatto di giocatori forti e con un grande futuro davanti. È una squadra che ha gamba, qualità e forza. Roma e Lazio non sono delle sorprese, hanno allenatori e organici pronti per competere".

CALENDARIO - "Dobbiamo cercare di arrivare alla sosta di Natale nel miglior modo possibile. Ora è inutile stare a dire che è un momento in cui dobbiamo fare di necessità virtù. Dopo la pausa potremo rifiatare e recupereremo diversi giocatori. Cerchiamo di restare concentrati e pensare di partita in partita. Abbiamo Roma, Barcellona, Fiorentina e Genoa. Dobbiamo stringere i denti, incrociare le dita e arrivare alla sosta nel miglior modo possibile".

ASSENZE - "Questa è una situazione non nuova. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Nelle responsabilità, tanti calciatori si sono responsabilizzati di più. Mancano ancora quattro partite alla fine di questo ciclo, dobbiamo affrontarle a petto in fuori e conoscendo i nostri pregi e le difficoltà che dovremo affrontare. Non c'è tempo per le scuse, cercheremo di rispondere nel migliore dei modi. Diamo il massimo da qui a Natale e vediamo cosa succede e come reggiamo questo periodo. Poi tireremo un sospiro di sollievo, ci riposeremo e recupereremo un pò di giocatori per affrontare il nuovo anno".

EMERGENZA - "Tengo a precisare che non mi sono lamentato, ho solo detto che stiamo fronteggiando questa situazione da un bel periodo di tempo. Siete stati voi a parlare di emergenza. Quando presi Asamoah alla Juve dall'Udinese giocava da centrocampista e poi l'ho adattato da esterno. Asa può fare l'interno più di Candreva".