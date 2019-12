CALCIOMERCATO CAVANI / Non di solo Zlatan Ibrahimovic vive il calciomercato che anzi, da qui all'estate, è pronto a scatenarsi con un possibile valzer di attaccanti davvero imponente. La Serie A con le sue big è direttamente coinvolta in un giro che vedrà in capitali europee come Parigi e Madrid punti di snodo fondamentali per alcuni dei migliori interpreti del ruolo attualmente in circolazione. La notizia dell'ultima ora arriva infatti dalla Spagna e riguarda Edinson Cavani, nei giorni scorsi accostato anche al Milan. In scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, l'uruguaiano è ormai da tempo segnalato in partenza e la destinazione più probabile pare proprio la Liga, nello specifico l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Nuove conferme dopo le prime indiscrezioni arrivano dal quotidiano 'As', che nella sua edizione online riporta alcune dichiarazioni dello staff del giocatore: "Dall'Atletico ci hanno chiamato per manifestare il loro interesse nei confronti di Cavani e in estate può essere un'opzione. C'è un interesse, ma non abbiamo ancora parlato di cifre. Siamo agli inizi di una trattativa.

L'Atletico è un grande club e una buona opzione per il giocatore, gli piace molto l'idea, per vari motivi: dalla grandezza del club alla Liga, che è uno dei campionati più importanti al mondo, inoltre perché potrebbe giocare la Champions League e per la lingua".

Una cattiva notizia per i rossoneri, segnalati sempre in pole per Ibrahimovic soprattutto dopo le ultime dichiarazioni dello svedese, mentre sorridono i rivali cittadini dell'Inter. A spingere in uscita Cavani dal Psg, infatti, è anche il rendimento di Mauro Icardi con la casacca dei parigini: già autore di 10 gol, l'argentino sarebbe nei piani dei vertici transalpini l'erede perfetto dell'uruguaiano, tant'è che starebbero ragionando sulla possibilità di anticipare i tempi per il riscatto del cartellino che all'Inter frutterà circa 70 milioni di euro complessivi. Una grande plusvalenza che farà felice il tecnico Antonio Conte, al quale potranno essere così garantiti i rinforzi richiesti.

