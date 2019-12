JUVENTUS CAN RABIOT CALCIOMERCATO / Nuova sosta ai box per Sami Khedira. Operato in artroscopia al ginocchio, il centrocampista tedesco dovrà osservare un periodo di stop di circa tre mesi e non rientrerà in campo prima di marzo. Una brutta tegola per il centrocampo della Juventus, con l'ex Real Madrid he era uno dei titolarissimi in mediana dello scacchiere di Maurizio Sarri insieme a Pjanic e Matuidi.

Juventus, Khedira ko: chance per Emre Can e Rabiot

Il reparto di mezzo sul piano numerico assicura comunque svariate soluzioni al tecnico di Figline per ovviare alla defezione di Khedira. Difficilmente quindi la dirigenza bianconera interverrà sul mercato, con Emre Can che a questo punto potrebbe restare almeno fino al termine della stagione a Torino.

Il classe '94 dovrebbe ritagliarsi maggiore spazio con il ko del connazionale e rientrare nella nuova lista per la seconda parte delladopo l'esclusione per la fase a gironi.

L'ex Liverpool, Bentancur e Rabiot si contenderanno una maglia per completare il centrocampo della 'Vecchia Signora' dopo l'infortunio di Khedira. Un'occasione per rilanciarsi, soprattutto per il francese che finora ha avuto un ruolo da comprimario nell'undici di Sarri. Al momento il favorito per prendersi il posto da titolare è però l'uruguaiano, brillante e convincente nelle volte in cui è stato impiegato dal 1' dal mister bianconero. In alternativa, Sarri ha la possibilità di utilizzare anche Ramsey da interno destro come già successo peraltro in qualche occasione. Scocca l'ora per Emre Can e Rabiot, che si candidano ad essere i nuovi 'acquisti' della Juventus per il resto della stagione.

