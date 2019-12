CALCIOMERCATO NAPOLI TORREIRA AMRABAT GIUNTOLI / Tanti nomi per il centrocampo, da ritorni di fiamma a possibili suggestioni. Il Napoli si prepara a rivoluzionare la linea mediana con nuovi colpi. In casa azzurra tiene banco il rinnovo di Fabian Ruiz, ormai vicino, per allontanare e scoraggiare Real Madrid e Barcellona. Ma oltre allo spagnolo c'è perplessità anche per quanto riguarda il futuro di Allan, accostato, tra le altre, a Juventus e Paris Saint-Germain.

Calciomercato Napoli, la lista di Giuntoli

Il 'Corriere dello Sport' sottolinea un vertice di mercato a casa di Aurelio De Laurentiis. Presente chiaramente Cristiano Giuntoli, che ha presentato al patron partenopeo la lista degli obiettivi per gennaio e per giugno. Nel mirino ci sono un centrocampista centrale e un fluidificante di sinistra e i nomi sono vecchi pallini del ds azzurro. Continuano a piacere Torreira dell'Arsenal, Lobotka del Celta Vigo e il giovane Almendra del Boca Juniors. Come primo obiettivo per gennaio il club campano sembra intenzionato a puntare almeno ad uno di questi tre giocatori.

Calciomercato Napoli, per giugno Boga e Amrabat

Il club lavora però anche per giugno, non solo per gennaio. In pole c'è Amrabat del Verona: i contatti con il club gialloblù sono continui e il Napoli sembra essere in vantaggio rispetto alle altre pretendenti come Inter e Fiorentina. Per l'attacco invece piace Boga del Sassuolo: l'agente dell'ivoriano ha confermato l'interesse azzurro. Per il ruolo di esterno offensivo attenzione però anche al nome di Milos Rashica del Werder Brema: anche lui potrebbe entrare a far parte della lista della spesa di Giuntoli per il prossimo giugno.

