NAPOLI ANCELOTTI GATTUSO / Polveriera Napoli. Continua il momento di alta tensione nello spogliatoio azzurro, che ieri ha iniziato il ritiro dopo il tonfo casalingo in campionato di domenica pomeriggio contro il Bologna. Napoli lontanissimo dalla vetta, già distante 17 punti dall'Inter capolista, ma anche dal quarto posto a -8 da Roma e Cagliari. Situazione sempre più delicata, con Carlo Ancelotti che deve cercare di dare subito una svolta ai risultati della formazione partenopea.

LEGGI ANCHE: Napoli, ESCLUSIVO Rosolino: "Ancelotti non si tocca. De Laurentiis vai avanti"

LEGGI ANCHE: Gattuso, nuovi contatti con Napoli e Fiorentina: le ultime CM.IT

Calciomercato Napoli, Ancelotti rischia: c'è l'ombra di Gattuso

L'allenatore di Reggiolo rischia grosso nonostante le rassicurazioni delle scorse ore del patron De Laurentiis, che almeno a parole lo ha confermato fino al termine della stagione.

Un matrimonio però traballante, con le prossime due gare conche saranno decisive per il futuro di Ancelotti come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Senza un mancato successo alla 'Dacia Arena' e con un eventuale flop con conseguente eliminazione dalla Champions, De Laurentiis sarebbe costretto al ribaltone in panchina.

In pole nella lista dei successori resta Gennaro Gattuso, profilo stimato per il suo temperamento dal numero uno partenopeo. Il contatto con l'ex mister del Milan sarebbe stato stabilito, con 'Ringhio' però che non accetterebbe un ruolo da semplice traghettatore e avrebbe chiesto in un colloquio con il Ds Giuntoli garanzie per un progetto a lunga durata. Giorni caldissimi in casa Napoli: si decide la stagione e il destino di Carlo Ancelotti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, l'Atalanta gongola con Pasalic: Inter e Napoli in agguato

Napoli, casting per il post Ancelotti: De laurentiis si becca il primo no

Calciomercato, il doppio scambio che infiamma Juventus-Napoli