ROMA CORRIERE DELLO SPORT / 'Black Friday', con le immagini di Smalling e Lukaku. Così il 'Corriere dello Sport' ha deciso di titolare la prima pagina di oggi. I due saranno certamente grandi protagonisti della sfida di venerdì, ma la scelta non è piaciuta alla Roma, che su Twitter ha criticato, attraverso il suo profilo in lingua inglese, la decisione della testata sportiva. "No one. Absolutely nobody. Not a single soul" si legge nel tweet della società giallorossa, che non ha gradito la scelta del giornale, giudicata razzista, enfatizzando l'inopportunità del titolo.

Un pensiero che anche alcuni utenti del social hanno condiviso, criticando la decisione del quotidiano romano. Da semplici emoji che manifestano disapprovazione, a un "Non ho parole" riportato da un tifoso del Manchester United, squadra in cui per altro hanno militato Lukaku e Smalling. La Roma è uno dei club che più sta prendendo sul serio il problema razzismo: recentemente il club giallorosso ha espresso solidarietà a Ronaldo Vieira della Sampdoria, vittima di cori razzisti nel corso della sfida tra i liguri e i giallorossi.

