MILAN IBRAHIMOVIC CALCIOMERCATO / Il Milan aspetta a braccia a perte Zlatan Ibrahimovic. E lo svedese lancia dei chiari segnali al club rossonero. L'ex Los Angeles Galaxy, chiusa l'avventura nella Major League Soccer, è pronto a tornare e ripartire dalla Serie A per continuare la sua carriera. Come ammesso dallo stesso attaccante in un'intervista a 'GQ' dove parla del suo futuro: "Italia sto tornando. Giocherò in una quadra che deve ritrovare la propria storia". Fuori dai giochi sembrerebbero Napoli e Bologna, nonostante il pressing di Sinisa Mihajlovic in chiave felsinea. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca QuiI!

Identikit che si sposa con il Milan, a caccia della gloria perduta nelle ultime stagione. La partita non è ancora chiusa però, con Boban e Maldini che attendono anche con un minimo di tensione l'evolversi della vicenda che presto potrebbe portare 'Ibra' nuovamente a Milano.

Calciomercato Milan, torna Ibrahimovic: dieci giorni per la decisione

Entro dieci giorni e la prossima settimana - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - il 38enne fuoriclasse scioglierà le ultime riserve e darà l'ufficialità della sua nuova destinazione.

Un contratto da 6 o 18 mesi a 6 milioni di euro netti complessivi, con le parti che a fine stagione deciderebbero in piena armonia il dà farsi per la prossima stagione. Un altro aspetto, oltre a quello economico, che avvicina Ibrahimovic al 'Diavolo' ha dei risvolti anche nel privato, con Milano metà ideale per la moglie e la famiglia. Lo svedese in circa due settimane potrebbe rimettersi al passo con i compagni con allenamenti mirati ed essere così pronto a scendere in campo al ritorno dopo la sosta invernale. Tutti gli indizi portano ad Ibra: tifosi in fibrillazione, presto l'attaccante svelerà il suo futuro…

