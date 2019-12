CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA EMRE CAN FIORENTINA / Intreccio di mercato sull'asse Torino-Firenze. La Juventus sogna Chiesa e la Fiorentina punta ad Emre Can. Tutto già scritto? Decisamente no. Perché l'ingaggio del tedesco è troppo alto per i parametri viola e soprattutto perché la dirigenza dei toscani continua a far muro per quanto riguarda la cessione del giovane talento italiano al club bianconero. La Juventus però conta di sbloccare la situazione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, la strategia per Chiesa

La Juventus è pronta a battagliare per Federico Chiesa. Il giovane talento della nazionale italiana piace tantissimo anche all'Inter, ma non è certo l'unico nome per cui bianconeri e nerazzurri sono pronti a sfidarsi sul mercato. Chiesa sta vivendo un momento non facile a Firenze e si è recentemente incontrato, insieme al padre-agente, con il patron viola Commisso. Nel corso dell'incontro, rivela 'Tuttosport', sono state gettate le basi per un possibile prolungamento contrattuale con un relativo aumento di stipendio a 4 milioni di euro l'anno e anche il possibile inserimento di una super-clausola rescissoria. L'intesa però non è così vicina. Nel frattempo sono chiare le volontà del giocatore, che vuole presto vestire la maglia di una big: la Juventus è favorita, ma l'Inter resta sullo sfondo.

LEGGI ANCHE: Juventus, Buffon: "Permanenza in B segnale forte.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro Lo Celso: altro segnale dall'Inghilterra

Calciomercato Juventus, Emre Can per arrivare a Chiesa?

La Fiorentina però continua a fare muro e vorrebbe evitare di cedere il giocatore proprio ai grandi rivali. L'addio a gennaio appare difficile, diverso invece il discorso per giugno. La Juventus però potrebbe cambiare le carte in tavola con l'ipotesi di cedere Emre Can proprio ai viola, che lo seguono con interesse. Commisso, dopo Ribery, vorrebbe portare a Firenze un altro giocatore di caratura internazionale, sottolinea 'Tuttosport', ma lo stipendio del tedesco resta troppo elevato per gli standard viola. La cessione in prestito appare plausibile, ma Can vedrebbe Firenze come un passo indietro per la propria carriera. Di certo la Fiorentina gli garantirebbe quel posto da titolare necessario per non perdere il treno Euro 2020. La Juventus poi preferirebbe cedere subito il giocatore a titolo definitivo, per questo l'ipotesi Borussia Dortmund resta la più attendibile. Attenzione però all'infortunio di Khedira, che potrebbe cambiare le carte in tavola e garantire decisamente più minutaggio all'ex giocatore del Liverpool.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, lungo stop per Khedira: comunicato UFFICIALE

Calciomercato Fiorentina, voci su Gattuso: l'annuncio di Montella

Fiorentina, Commisso rivela: "Novità a gennaio"