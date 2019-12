CALCIOMERCATO INTER MERTENS LUKAKU VERTONGHEN / In pochi mesi ha già conquistato il popolo nerazzurro, ora Romelu Lukaku purò rivelarsi l'arma in più, oltre che sul campo, anche sul mercato. La dirigenza dell'Inter è pronta a giocarsi la carta del centravanti belga per cercare di riuscire e concludere una doppia operazione in entrata a costo zero. Tanti sono i giocatori il cui contratto scadrà nel giugno 2020 e molti di loro sono finiti nel mirino dei grandi club europei, tra cui la stessa Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Gabigol spaventa il Flamengo: l'annuncio sul suo futuro

Calciomercato Inter, Lukaku la carta per Alderweireld e Vertonghen

Come riferisce 'Tuttosport', Lukaku può rivelarsi decisivo nel convincere Mertens e uno tra Alderweireld e Vertonghen (se non entrambi) a sposare il progetto Inter. Il difensore 32enne non ha ancora rinnovato con il Tottenham ed è da tempo nel mirino nerazzurro. Il giocatore potrebbe essere attratto dall'esperienza italiana, ma un ostacolo sulla strada nerazzurra potrebbe essere José Mourinho. Con la permanenza di Pochettino le cose per la dirigenza interista sarebbero probabilmente state più facili. Con il portoghese in panchina, non è detto che Vertonghen possa decidere di cambiare idea. Oltre a lui, Lukaku potrebbe fungere da sponsor anche per il compagno di reparto Alderweireld, pure lui in scadenza e seguito da tempo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, colpo in difesa: via libera dal Real

Calciomercato Inter, assalto a Mertens: Lukaku decisivo?

Vertonghen e Alderweireld non sono però gli unici nazionali belga nel mirino della dirigenza interista. Per l'attacco si guarda con insistenza anche a Dries Mertens. Dal Belgio sono arrivate conferme dell'interesse dell'Inter nei confronti del giocatore del Napoli. Sarebbe lui infatti l'uomo ideale da regalare ad Antonio Conte come seconda punta da alternare a Lautaro Martinez, che attende il rinnovo nonostante l'interesse del Barcellona. Il club è pronto a rivoluzionare il reparto offensivo, con Sanchez e Politano destinati a partire. E Lukaku può fungere da sponsor anche in questa occasione: convincere il connazionale a sposare la clausola nerazzurra e raggiungerlo a Milano. L'Inter sogna, con una carta in più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Napoli, annuncio su Mertens: "Ecco quanto è pronta ad offrire l'Inter"

Calciomercato Inter, Zanetti annuncia rinforzi. E su Lautaro...

Calciomercato Inter, annuncio di Martinez Quarta sul suo futuro