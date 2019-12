Calciomercato Napoli, obiettivo Boga: nuova conferma dall'agente

CALCIOMERCATO NAPOLI BOGA / Napoli-Boga, arrivano ulteriori conferme direttamente dall'agente del giocatore. Intervistato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il procuratore dell'esterno del Sassuolo Daniel Boga ha infatti ammesso: "Interesse del Napoli? Non posso dire molto. Ho parlato con Giuntoli, che ha mostrato un gradimento nei confronti del giocatore. Vedremo con il tempo cosa accadrà: a fine campionato vedremo chi sarà più interessato e valuteremo l'opzione migliore".

LEGGI ANCHE ---> Napoli, ESCLUSIVO agente Callejon: "Niente Cina, a gennaio vuole restare!"

Calciomercato Napoli, interesse per Boga: la conferma

Qualche giorno fa l'agente di Boga aveva già aperto al Napoli.

Le sue ultime dichiarazioni non fanno altro che confermare l'interesse del club azzurro nei confronti del talento classe 1997. Tutto lascia dunque presagire ad una sua permanenza in Italia anche in caso di addio al Sassuolo: "È in Serie A per dimostrare di cosa è capace. Il calcio italiano gli piace e si sta divertendo", ha concluso il procutorare dell'ivoriano. Boga è destinato a tornare a far parlare di sé anche in sede di calciomercato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Napoli, ESCLUSIVO: i retroscena dell'incontro Ancelotti-giocatori

Napoli, ESCLUSIVO Rosolino: "Ancelotti non si tocca. De Laurentiis vai avanti"

Napoli e Juventus, ESCLUSIVO Berard: "Allan, Ronaldo e Dybala, ecco la strategia del PSG"