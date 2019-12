LIVERPOOL EVERTON LEICESTER CUTRONE / Prosegue la marcia trionfale del Liverpool in PremierLeague. La squadra di Klopp non conosce battute d'arresto e si sbarazza dell'Everton, portando a casa il derby, in un match valevole per la 15esima giornata. Protagonista ad Anfield, del 5-2 finale, è Origi con una doppietta. C'è gloria anche per Mane, Shaqiri e Wijnaldum.

La magia Leicester prosegue con il 2-0 inflitto ad un Watford sempre più ultimo. I punti di distacco dalla vetta restano così 8, 3, invece, quelli di vantaggio sul ManchesterCity. In zona Champions c'è anche il Chelsea di Lampard, che non sbaglia contro l'Aston Villa.

Il big match di giornata si è però giocato a Manchester, dove si è rivisto Mourinho con il suo Tottenham.

Agli Spurs non è bastato il gol di Alli: i Red Devils esultano con la doppietta di

Davanti allo United, al sesto posto ci sono i Wolves di Cutrone, che stasera è andato a segno nel 2-0 al West Ham.

Ecco i risultati della serata:

Chelsea-Aston Villa 2-1: 24' Abraham, 41' Trezeguet, 48' Mount

Leicester-Watford 2-0: 55' Vardy, 90+5' Maddison

Manchester United-Tottenham 2-1: 6' e 49' Rashford, 39' Alli

Southampton-Norwich 2-1: 22' Ings, 43' Bertrand, 65' Pukki

Wolverhampton-West Ham 2-0: 23' Dendoncker, 86' Cutrone

Liverpool-Everton 5-2: 6' e 31' Origi, 17' Shaqiri, 21' Keane, 45' Manè, 45+3' Richarlison, 90' Wijnaldum

Classifica: Liverpool 43; Leicester 35; Manchester City 32; Chelsea 29; Wolverhampton 23; Manchester United, Crystal Palace 21; Tottenham 20; Sheffield United*, Arsenal* 19; Burnley 18; Bournemouth, West Ham, Newcastle* 16; Aston Villa, Brighton*, Southampton 15; Everton 14; Norwich 11; Watford 8

* una gara in meno